De Regenboog neemt extra personeel aan om zorg te kunnen blijven verlenen

ROOSENDAAL - Hoe zorg je er als instelling voor mensen die medische zorg nodig hebben of kampen met een vorm van dementie voor dat je de cliënten kunt blijven bezoeken en het gevaar op besmetting toch zo laag mogelijk houdt? Met die vraag worstelde Zorg- en Logeerhuis De Regenboog in Roosendaal ook.

Door extra personeel aan te nemen, krijgen de veertien cliënten van De Regenboog toch elke dag de zorg die ze nodig hebben. Dat komt soms neer op acht uur per dag zorg.

Autisme

De Regenboog is gevestigd in het woonhuis van Jolanda Bredewolt aan de Florisdonk in Roosendaal. Door haar privacy gedeeltelijk op te geven kan ze thuis cliënten ontvangen. Als het moet 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zij en haar dochters Laura en Linda helpen volwassenen en kinderen met psychische en/of lichamelijke beperkingen, zoals autisme of dementie.

Aerosolen

In huis valt het niet mee om coronamaatregelen te treffen. Termen als anderhalvemetersamenleving en besmetting via aerosolen komen niet bij iedereen binnen. ,,Tijdens de eerste golf waren we dicht. Eigenlijk wil je dat ook. Stel dat...", legt Jolanda Bredewolt uit. ,,Wij werken nu gewoon door en bieden net zoals altijd zorg op locatie en bij de cliënten thuis.” Dat vereiste extra maatregelen.

De kinderen zijn in De Regenboog gescheiden van de ouderen om het overspringen van het virus in te dammen. Jolanda: ,,Omdat de medisch kinderdagverblijven ook gesloten zijn, is de vraag enorm. De kinderen kunnen nu niet bij de ouderen, hoe jammer dit ook is.” Die ouderen hebben overigens allen hun eigen doos sjoelstenen gekregen. Sjoelen zijn ze dol op. Maar of ze echt alleen hun eigen stenen beroeren? Jolanda kan het niet garanderen.

Uitzendbureau

Wat de zorg betreft heeft De Regenboog vier mensen aangenomen. Een vaste kracht, een zzp’er en twee via het uitzendbureau. ,,Daardoor kunnen we onze veertien cliënten thuis blijven bezoeken. Omdat de medewerkers steeds naar dezelfde cliënt gaan, beperken we het gevaar van besmetting. Omdat we lang met de zorg bezig zijn, heeft de cliënt volop tijd om zijn verhaal te doen. Vaak nemen we een lekkerbekje mee of een zakje friet. De mensen zijn er dolgelukkig mee. En wij dus ook."