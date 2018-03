De PVV in Rucphen wil meer zijn 'dan alleen dat ene zinnetje'

RUCPHEN - Een partij die uit het niets leek te komen: de PVV in Rucphen. Op de verkiezingsavond 'ineens' goed voor vier zetels. Eentje slechts achter de VVD, de gevallen grootste in de raad. De vrucht van noest werken aan de opbouw van de lokale Partij van de Vrijheid. Grotendeels in stilte.

De komst van Geert Wilders naar St. Willebrord, amper een jaar geleden, geeft de doorslag. De PVV-leider belooft de gemeente die hem bij de Kamerverkiezingen overweldigend steunde (38.9 procent) een eigen afdeling. De enige in West-Brabant. Voor Ad Vissenberg en Brigitte Clercx het moment om op te staan. Voorbode van verandering in Rucphen, waar jarenlang vijf partijen hun dans om de macht maakten. Het krachtenveld is flink opgeschud.

,,Ik heb me meteen aangemeld’’, zegt Vissenberg, die 22 januari werd gepresenteerd als lokaal lijsttrekker voor de PVV, nu de zesde partij op de stembiljetten. Hij heeft in korte tijd een lange weg afgelegd. Enkele weken na het blitsbezoek van grote Geert mag de kandidaat komen voor een sollicitatiegesprek. ,,Op de vraag waarom ik, zonder politieke achtergrond, wilde meedoen heb ik gezegd: vóór de mensen. In het belang van mijn kinderen en kleinkinderen.’’ Clercx over háár persoonlijke afweging: ,,Veel mensen hebben op Wilders gestemd. Als je zijn zorg deelt, moet je ook actief gaan deelnemen.’’

Het markeert de start van een lokale afdeling in Rucphen, in de aanloop in grote stilte opgebouwd onder toeziend oog van PVV-statenlid Patricia van der Kammen. Meteen na Wilders’ bezoek zijn er vijftien gelijkgestemden die voor een raadszetel willen gaan. De namen van voetbalcoach Bart van de Luijtgaarden en Piet Otjens, oud-raadlid voor de VVD, circuleren. Maar zij halen het niet.

,,Mensen stapten wel enthousiast in, maar het vraagt veel’’, weet Brigitte Clercx inmiddels. Een tiental blijft over, dat een intensieve voorbereiding krijgt. Wekelijkse ‘klasjes’ in Den Bosch, met Van der Kammen, beleidsmedewerker bij de universiteit Tilburg, als coach. Het lukt de Willebrordse nummers 1 en 2 van de lijst slechts zelden om samen naar de avondschool te rijden, zegt Vissenberg, directeur bij een firma in bouwmaterialen. ,,Door m’n werk kon ik vaak pas op het laatste nippertje vertrekken.’’ Toch is een hecht team ontstaan, verzekert Clercx.

'Dit tolereren we niet'

Onderweg sneuvelt nog wel een kandidaat. De Zegse Marie-Louise Kelderman draait het volle traject mee, maar moet terugtreden. Omroep Brabant ontdekt hoe ze zich in 2014 op Facebook uitte over Mark Rutte. Haar kwalificatie ‘Opknopen!’ kost de nummer zes van de lijst haar plek. ,,Dit tolereren we niet’’, klinkt het ferm uit de mond van de lijsttrekker. Vissenberg hamert op fatsoen en noemt regelmatig zijn kleindochter als morele toetssteen. 'Nee, we gaan geen gekke dingen doen’, heeft hij bezworen.

Het lokale programma is vooral door de afdeling opgesteld. ,,We staan achter de landelijke lijn, maar willen laten zien dat de partij meer is dan dat ene zinnetje’’, verwijst voedingsdeskundige Clercx naar de flyer die in alle dorpen is uitgedeeld. Voorop Wilders met Vissenberg, achterop tien punten met als uitsmijter ‘geen ruimte voor de islam in onze gemeente’. In deze gemeente is immers geen moskee te vinden. En dat moet zo blijven, zegt intussen ook de VVD hardop.

Sociale gezicht

De PVV Rucphen benadrukt het sociale gezicht van de partij. ,,Daar is landelijk maar weinig aandacht voor’’, luidt de kritiek van Clercx. Vissenberg noemt Fleur Agema onomwonden ‘een van de beste Kamerleden van Nederland’. Algemene boodschap in Rucphen is dat er beter naar de burger geluisterd moet worden. ,,Nu hoor je dat bijna alle partijen zeggen. Maar waarom hebben de mensen dat de afgelopen vier jaar dan niet gevoeld?’’, zegt Brigitte Clercx.

Of zo’n aanloop naar de stembusgang niet slopend was beantwoordt ze met een lach: ,,Nee, ik ben niet moe. Je krijgt er namelijk veel energie voor terug.’’ Ad Vissenberg, die zich zelfverzekerd staande houdt in de politieke debatten bekent: ,,Als het een andere partij dan de PVV was, zou ik er als 64-jarige niet aan beginnen.’’ Dat zegt hij kort voordat het pandemonium van de verkiezingsavond losbarst. Met vier zetels op zak is het gedaan met de stilte en meldt een zesde partij zich voor de dans om de macht.

Op eigen kracht de straat op

De PVV Rucphen moest het op eigen kracht doen, al prijkt het hoofd van Geert Wilders wel op de lokale poster. ,,Zijn gezicht maakt meteen duidelijk dat het om de PVV gaat'', verklaart de Rucphense voorman Ad Vissenberg die keuze.



De landelijke partijkas liet echter geen grote financiële steun toe. ,,We hebben zelf tienduizend flyers laten drukken. Die waren al voor de verkiezingen op.'' Net als de 150 kleine en honderd grote posters.



De witte jassen die het campagneteam voor de verkiezingen op straat droeg, zijn eveneens betaald door de PVV Rucphen. Ze waren wat dun op de winterse dagen: ,,Maar door wat kou laten we ons echt niet wegjagen'', verzekerde kandidaat nummer acht, Joop Broels. Het team trok de laatste zaterdag voor de verkiezingen enthousiast langs de dorpen. Het oude handwerk zeg maar, al heeft de PVV Rucphen ook een eigen Facebook-pagina.



De afdeling liet zich in elke kern zien. Óók in Schijf en Zegge, dorpen die er anders nog wel eens bijhangen.

,,In Willebrord en Sprundel waren de mensen zeer positief'', maakte Ad Vissenberg een balans op. ,,In Rucphen is het fifty-fifty'', klonk het op de vrieskoude zaterdag voor de stembusgang. Statenlid en coach Patricia van der Kammen flyerde trouwens mee, onherkenbaar door een beschermend petje.



Van een supermarkteigenaar kregen de flyerende PVV'ers een doos warme worstenbroodjes. Vissenberg: ,,We hadden gevraagd of we ook bij de Lidl mochten gaan staan, maar die had dat liever niet. Even goede vrienden. We gaan ons niet opdringen.''

