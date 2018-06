De ouderen van Nispen zijn actiever dan ooit

NISPEN - Het originele notitieboekje waarin keurig de oprichtingsvergadering van de Katholieke Bond van Ouderen in Nispen staat beschreven, is nog steeds in het bezit van het huidige KBO-bestuur onder leiding van Jac Roeken (voorzitter), Ad Talboom (secretaris) en Jan van der Sanden (penningmeester).

Zestig jaar geleden, in 1958, was de ouderenbond in het dorp een feit. 'Het comité van bejaarden' had vier grote actiepunten, zo valt in het boekje te lezen. 'Behartiging van de godsdienstig zedelijke belangen, de specifieke gezondheidsbelangen van de bejaarden, cultureel- en ontspanningswerk.'

,,Die godsdienstige belangen zijn in de loop der jaren ietwat aangepast. In de begintijd was het min of meer een verplichting om op elke begrafenis van de leden te komen. Zo streng zijn wij niet hoor", glimlachen de drie heren.

Druk

KBO-Nispen telt 370 leden en is daarmee een van de grootste verenigingen van Nispen. ,,Sinds we met pensioen zijn, hebben we het niet eerder zo druk gehad. De KBO is stevig verankerd in onze gemeenschap. Op meerdere fronten, want we zijn niet alleen met ontspannende zaken bezig, maar de laatste jaren ook steeds meer met belangenbehartiging. Zeker nu ouderen langer thuis wonen, komt het nadrukkelijk helpen van mensen meer aan bod binnen de KBO. Wij vallen met onze afdeling onder KBO-Kring Gemeente Roosendaal en binnen de kring zijn er veel adviseurs actief om onze leden te helpen."

Nispen Vocaal

Als het gaat om ontspanning, is de lijst van activiteiten behoorlijk lang. ,,We biljarten, gymmen, zingen, spelen bingo, maar we gaan ook regelmatig op stap. En sinds 2010 hebben we ook een eigen koor binnen onze gelederen; Nispen Vocaal. Tijdens onze feestdag van woensdag presenteert het koor zelfs een eigen cd."