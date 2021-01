‘De optocht gaat door!’ Maar je moet ‘m wel zelf gaan lopen bij dit Roosendaalse kunstproject

ROOSENDAAL - Toen duidelijk werd dat de optocht niet door zou gaan zoals we die kennen, staken drie kunstenaars de koppen bij elkaar voor een pandemieproof alternatief. ‘De Nieuwe Optocht’ moet ervoor zorgen dat Tullepetaonen en geïnteresseerden van buitenaf straks toch het carnavalsgevoel kunnen komen ophalen in de Roosendaalse binnenstad.

Op elf plekken langs de optochtroute zijn straks, via QR-codes, met je telefoon carnavalsverhalen en bijbehorende animaties op te halen. Die moeten de wagens en zeulbandjes als vanzelf in je hoofd voorbij laten trekken, zegt Anne Leijdekkers, een van de initiatiefnemers. ,,De optocht gaat dus door! Het zou natuurlijk leuk zijn als mensen de route ook verkleed lopen. Ik denk dat ik zelf stiekem ook wel ga doen.”

Leijdekkers is theatermaakster. Samen met podcastmaker Geert Vlieger en animator Iris Frankhuizen is ze sinds oktober druk bezig om het project vorm te geven. ,,We wonen allemaal in de Randstad, maar vieren carnaval elk jaar nog in Roosendaal. Toen we hoorden dat er niets door zou gaan, wilden wij onze krachten bundelen om te laten zien hoe het feest hier leeft. Carnaval laat de stad bloeien. Alleen al daarom is het fantastisch om dit te maken.”

‘Trots op de stad’

De verhalen van diverse Tullepetaonen staan centraal. ,,Van Priens Markus I tot een kind van vijf en van een kroegbaas tot de vrouw die altijd Vietnamese loempia's verkoopt op de Markt. Als je van hen hoort hoeveel carnaval betekent, word je daar als Roosendaler heel trots van.” Tullepetaonestad is volgens haar bij uitstek geschikt voor zo’n alternatieve optocht. ,,Roosendaal staat erom bekend dat het carnaval hier wat vooruitstrevender is.”

Het feit dat het drietal zelf de Stichting Carnaval Roosendaal benaderde, doet Priens Markus I erg goed. ,,Het is mooi dat jonge mensen van buiten de stichting, die ook niet meer in Roosendaal wonen, toch zo betrokken zijn bij het feest. Carnaval blijft altijd van de mensen zelf, dus zijn we als stichting altijd blij met dit soort initiatieven.”

‘Carnaval is ook cultuur’

De inspiratie komt van Huis van Amsterdam, een project dat Frankhuizen tijdens de eerste golf in haar woonplaats maakte. Hoofdstedelingen vertelden toen hoe ze de lockdown beleefden. Nu staat corona juist níet centraal, zegt Leijdekkers. ,,Het is meer een document over het Roosendaalse carnaval, dat we mee de toekomst in kunnen nemen.”

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, Prins Bernhard Cultuurfonds en de SCR steunen het kunstproject. Al dekt die term de lading niet helemaal, vindt Leijdekkers. ,,Dat klinkt misschien wat te afstandelijk. Het is gewoon carnaval, dat is tenslotte ook cultuur.”

