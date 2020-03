‘De ons-kent-onscultuur in Bosschenhoofd vind ik vooral een voordeel’

Kledingza­ken in de knel: ‘Mensen hebben angst om te ko­men’

14:00 KLUNDERT/ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Een apart winkeltje waar je in je eentje kunt shoppen, een film van een modeshow en eigen modefoto's die op social media de klanten bereiken: kledingzaken in West-Brabant zijn snel creatief geworden in het vinden van wegen om de coronacrisis te overleven.