De non-food is weer terug op de weekmarkt: ‘Ik ben blij dat jullie er weer zijn’

Van West-Brabantse bodem Bij dit bedrijf uit Heerle helpen ook Jens (11) en Mats (9) graag mee

28 april In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Anton Goosen (54) en Ilse Franken (49), die in Heerle een akkerbouw- en loonwerkbedrijf runnen.