De nieuwste escaperoom in Roosendaal is geen makkie: ‘Slechts 30 procent speelt hem uit’

video Danspasjes en sociale vaardighe­den leer je bij MBO Dans in De Kring in Roosendaal

10 september ROOSENDAAL - Met drie grote taarten is dinsdag in De Kring het officiële startschot gegeven voor de dansopleidingen van MBO Dans uit Goes. Zestien meisjes worden er opgeleid. Ze zitten wekelijks één dag in Goes en vier dagen in Roosendaal.