De Moriaan houdt wel van een smakelijke uitdaging

Het is bommetje vol wanneer we zomaar aanlopen op een doordeweekse avond bij De Moriaan in Roosendaal. Even niet aan gedacht dat Tineke Schouten vanavond in De Kring staat. Een uitverkocht huis in de tegenovergelegen schouwburg betekent ook voor De Moriaan vaak primetime horen we. Maar gelukkig wordt ons een tafeltje in het aangrenzende bruine café aangeboden, waar rond half zeven al diverse stellen zitten te eten.