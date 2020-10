De miljoenendans van Halderberge; maar Markland College doet er toe

OUDENBOSCH - De miljoenen vlogen deze week over tafel in de raadszaal van de gemeente Halderberge. Eerst de niet langer op te hoesten tonnen extra voor het religieus erfgoedplan, vervolgens dik zeven miljoen meer voor het nieuwe Markland College.

‘Waar houdt het op?’, was de meer dan logische vraag bij vrijwel alle raadsfracties donderdagavond toen het middelbare schoolgebouw op de agenda prijkte. Bij nader inzien gaat het vernieuwde Markland College de gemeente geen 11,3 miljoen maar 18,4 miljoen euro kosten. De school verhoogt haar bijdrage in de bouwkosten naar 2,1 miljoen. Gestegen bouwkosten en leerlingengroei tegen de verwachtingen in, zijn daar debet aan.

Vol toewijding legden rector Michiel Maas en een ouder de Halderbergse politici voor dat Oudenbosch haar middelbaar onderwijs niet kan laten vallen. Daar hangt een gigantisch prijskaartje aan, de grootste investering in de 23-jarige geschiedenis van de gemeente Halderberge.

,,Het gaat al twee avonden over miljoenen, dit trekt een zware wissel op onze portemonnee‘’, aldus Frank Rockx (CDA), die de suggestie deed het oude KTS-gebouw te transformeren tot een soort begijnhof. ,,De contouren van de school lenen zich er prima voor.‘’ Het idee sprak collega-raadslid Toos Ossenblok (Lokaal Halderberge) wel aan. ,,Zo kunnen we het van sloop behoeden.‘’

Jean-Marie Frerichs (VVD) vroeg zich af of de gemeente niet had moeten ingrijpen toen de dependance in Zevenbergen op volwaardige overbouw overstapte, waardoor leegloop in Oudenbosch ontstond. De liberaal drukte het college op het hart secuurder naar projecten van dergelijke omvang te kijken teneinde niet steeds voor onaangename financiële verrassingen te staan.

Vraagtekens had de politiek bij de rolverdeling van het vanaf 2023 te bouwen scholencomplex. Rockx: ,,De schooldirectie wordt bouwheer, wij kijken langs de zijlijn mee. Geen goed plan.‘’ Ook de verlengde afschrijvingstermijn van 30 naar 40 jaar riep vragen op. Will Meurer (WOS) uitte zijn bezorgdheid over de verdeelsleutel tussen gemeente en Markland. ,,Gaan we voor het allerbeste of het best haalbare. De school heeft nu een jaarlijks exploitatietekort, maar komt bij nieuwbouw weer in de plus. De grondopbrengst voor de gemeente weeg niet op tegen de enorme investering die wij als gemeente moeten doen. Wat resteert nog voor andere plannen in de andere kernen?‘’

In de vergadering van volgende week moet de raad er een klap op geven. Duidelijk is al dat alle partijen het belang van middelbaar onderwijs in Oudenbosch voorop stellen. ,,Het Markland doet er toe. Tevens een belangrijke werkgever. De scholengemeenschap is aantrekkelijk voor het woonklimaat in Halderberge‘’, waren geruststellende woorden voor rector Maas en de moeder van drie leerlingen.