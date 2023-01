De meest effectieve klimaattop van de afgelopen jaren? Die vond plaats in Roosendaal

Flinke rookontwik­ke­ling bij brand in portiek­flat in Roosendaal, vrouw raakt gewond

ROOSENDAAL - Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt bij een brand in een portiekflat aan de de Eikenlaan in Roosendaal. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het slachtoffer heeft vermoedelijk rook ingeademd.

3 januari