De Matthäus Passion komt pas in 2022 weer thuis in Oudenbosch

Dat betekent tegelijk dat er nóg een jaartje langer moet worden gewacht tot de Matthäus Passion ‘terug thuis keert’ in Oudenbosch. De organisatie week in 2018 - uitgerekend het jaar waarin de Oudenbosche stichting 25 jaar bestond - noodgedwongen uit naar de Lambertuskerk in Wouw. De kapel van Saint Louis, jarenlang hét decor van de uitvoering, onderging toen een fikse verbouwing.



Ook in 2019 bleef de uitvoering in Wouw, de klus in de Oudenbosche kapel was nog niet klaar. ,,We krijgen alle medewerking in Wouw, maar het scheelt toch wel enkele bezoekers en ook begunstigers. Volgend jaar als de kapel klaar is, keren we terug naar Oudenbosch. Nergens is de akoestiek zo goed als daar’’, liet Chamuleau toen al optekenen.