De Lindenburg zit weer helemaal vol: ‘Nu praten over verdere verfraaiing’

Hinloopen: ,,Gezien de hoeveelheid Turkse en Marokkaanse mensen in deze wijk waren we al langer op zoek naar een islamitische winkel. We hebben hierover met verschillende ondernemers gesproken, maar steeds als puntje bij paaltje kwam ging het niet door. Daarom zijn we nu zo blij dat het gelukt is. Dat is goed voor het hele winkelcentrum. Mensen die halal-producten nodig hebben, kunnen voortaan in de Lindenburg terecht en kunnen vervolgens verder winkelen hier.’’



Mouad en Nanal openen hun winkel zaterdag. Ze hebben een flinke verbouwing achter de rug en hebben zin om in de Lindenburg aan de slag te gaan. Mouad werkte hiervoor al vijf jaar bij een islamitische slager in Alphen aan den Rijn: ,,Hier is straks alles voor een Arabische maaltijd te vinden. Voorheen moesten mensen uit Langdonk daarvoor uitwijken naar het Dijkcentrum of de Kroeven.’’