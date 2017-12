'De Leemstraat verbreden? Dan rijden ze nóg harder naar Roosendaal'

ROOSENDAAL - Vijftien jaar woont en werkt Marcel Oostvogels aan de Leemstraat in Roosendaal. ,,En het is vijftien jaar ellende met het verkeer. Alleen mensen met zelfmoordneigingen steken hier de straat over.''

Oostvogels is niet de enige bewoner en ondernemer die in de Leemstraat zijn beklag doet over het verkeer. Uit een enquête onder de ondernemers op bedrijventerrein Majoppeveld blijkt dat dit een hot item is.

Parkmanager Peter Wierckx heeft daarom bij de gemeente gevraagd om een bord dat de snelheid aangeeft. Het is opgehangen en moet de bestuurders bewust maken van hoe hard ze rijden. ,,Met 100 per uur vliegen ze door ze de straat'', concludeert Oostvogels.

Verongelukken

Een stuk verderop werkt Jurgen Korsten bij JTC automaterialen. Hij denkt dat 100 kilometer per uur nog zacht uitgedrukt is. ,,Volgens mij gaan ze harder. We zien ze niet eens. Vooral 's avonds als ze naar huis willen.''

Het matrixbord moet duidelijk maken hoe hard werkelijk wordt gereden. Om twee uur 's middags komen in tien minuten 25 auto's voorbij, waarvan er 6 harder rijden dan 50 kilometer per uur. Dat lijkt mee te vallen, maar de meeste auto's kunnen niet harder omdat ze achter een ander rijden en zien toch echt dat te hard rijdende auto's worden ingehaald. ,,Je kunt de politie of de gemeente bellen wat je wilt, daar gebeurt niks mee. Waarschijnlijk moet er eerst iemand verongelukken'', zegt Oostvogels.

Verbreden

Hij is niet enthousiast over de voorgenomen maatregel van een verbreding van de Leemstraat met een rotonde aan de kant van de oprit naar de snelweg en een betere doorgang aan de kant van de Nelson Mandelaweg. ,,Verbreden? Dan rijden ze nóg harder.'' Dat denkt Korsten ook: ,,Alleen een gescheiden fietspad maakt het voor de fietsers veilig hier. Verbreden heeft geen nut. Het gaat zo hard dat het een strijd is om hier de weg op te komen.''

De Leemstraat is drukker geworden sinds het een doorgaande route is naar bedrijvenpark Borchwerf II. Ondanks eerdere protesten van bewoners en bedrijven, is de weg meer dan voorheen een een mix van fietsverkeer en vrachtverkeer.

Politiecontroles

Niels Roovers van Willemse en Van Engelen ziet dat elke dag. ,,Het is vooral druk in onze straat, die ik ook erg smal vind. Als bij ons twee vrachtwagens elkaar tegenkomen, moet er één aan de kant gaan staan om de andere er door te laten.''