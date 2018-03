De laatste loper telt op 9e Zomertijdloop in Oud Gastel

Culturele Manifestatie als culturele reünie

25 maart ROOSENDAAL - De in 1989 voor het eerste gehouden Culturele Manifestatie lokt ieder jaar eind maart weer honderden bezoekers naar Schouwburg De Kring. Ook gisteren was het gezellig druk. De vele bezoekers genoten van dans- muziek of toneeloptredens in zowel het Theatercafé, de Rabobank Galerie, de Grote en Kleine Zaal.