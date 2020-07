De kruizen van Afrikaans Katanga te zien in museum Oudenbosch

Als nationaal symbool grepen de inwoners terug op een oud statussymbool: het kruis. In Katanga werd koper gedolven. Daarvan werden eerst staven gegoten in gietvormen die met de vingers in het zand werden gemaakt. Later zijn ze X-vormig geworden.

Betaalmiddel

Witte Paters

Dit bijzondere betaalmiddel is te zien in één van de vitrines van de expositie over de Witte Paters en staat de hele maand juli centraal in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum. Het museum is geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Het museum aan de Markt 30 in Oudenbosch is sinds 1 juni weer geopend na enkele maanden corona-sluiting. In die periode is het museum grondig opgeknapt en is een nieuwe tentoonstelling ingericht. De expositie over Nederlands-Indië is ingepakt, waarna de vitrines zijn bijgewerkt. Daarna is een expositie ingericht over de Witte Paters en hun relatie tot Oudenbosch. Want zij waren het die de grondslag legden voor de huidige Afrika-collectie van het museum.