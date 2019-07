De Kringloper trekt ook naar het nieuwe grondstoffencentrum voor Roosendaal en Halderberge

Deze Duitse bunker ligt verscholen in hartje Roosendaal

18 juli ROOSENDAAL - Vele Roosendalers hebben ongetwijfeld nog nooit van hun leven over hem gehoord, laat staan gezien. Maar in het centrum van de stad ligt al meer dan 75 jaar een Duitse bunker, verscholen achter het pand aan Markt 33. Het is misschien wel het best bewaarde stukje geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog waar verrassend weinig over bekend is.