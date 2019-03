De Kring in Roosendaal doet show rond omstreden Michael Jackson niet in de ban: ,Maar of we dit nu nog zou boeken?’

‘Wat doe je hier nu mee?’

Die documentaire zette ook Kring-directeur Jan-Hein Sloesen aan het denken. Op vrijdag 17 mei staat in De Kring namelijk The Michael Jackson Tribute op de planken, een show met uitsluitend muziek van Jackson. ,,We hebben het er intern wel over gehad, want wat doe je hier nu mee? Cancellen kost ons ook geld, want je moet voorstelling wel betalen terwijl er geen inkomsten tegenover staan. We hebben uiteindelijk besloten eerst eens af te wachten wat er met de tickets zou gebeuren, in plaats van gelijk actie te ondernemen. Van de 500 verkochte kaarten hebben we er slechts één teruggekregen. En daarvan weten we niet eens of dit met die documentaire te maken heeft.’’