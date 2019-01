De Kok Bouwgroep overweegt aankoop woning om Dorpsplein Rucphen te verruimen

Directeur Bart de Kok: ,,Het bouwplan voor 34 appartementen is in theorie klaar, maar nu deze woning op die plek te koop staat, is een nieuwe situatie ontstaan. We moeten bekijken of en hoe die nieuwe situatie in te passen valt in het huidige plan, zowel financieel als praktisch. Wat zijn de gevolgen voor het aantal appartementen, voor de omvang van de appartementen, voor het aantal parkeerplaatsen, voor de oppervlakte van het nieuwe Dorpsplein? Dat moeten we berekenen.”