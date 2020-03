De Keenesluis in het klein

Nol van Poeijer (74) uit Oud Gastel werkte drie jaar lang aan een miniatuurversie van de Keenesluis in Standdaarbuiten zoals die eruitzag tot 1960. Binnenkort verhuist het volledig werkende gemaal naar het museum van de heemkundekring in Standdaarbuiten. De Gastelaar begon met het bouwen in 2017. Elk deel, tot aan het grote scheprad aan toe, werkt. Elk onderdeel maakte hij zelf op een schaal van 1 op 14.

Ineke van de Weijgaert, voorzitter van stichting Beleef de Keenesluis, was toen de restauratie van de sluis begon, op zoek naar informatie over de geschiedenis en werd naar Van Poeijer doorgestuurd.

Archieven

,,Ik zit bij de Heemkundekring", vertelt hij. ,,En ik ben van de machines. Van de geschiedenis van het gemaal wisten we nog niet veel, dus ik ben naar de archieven in Den Bosch gegaan om uit te vinden wat voor machines ze hadden. Ik vind stoomgemalen prachtig. Eens per jaar doe ik een rondje IJsselmeer, dan ga ik ze allemaal af."

Hij vond in Putten een machine die moest lijken op wat er vroeger bij de Keenesluis gebruikt werd. ,,Alleen dan in spiegelbeeld gemaakt. Die tekeningen heb ik overgenomen. Bij de Keenesluis heb ik de boutgaten opgezocht. Zo kregen we een aardig beeld", vertelt hij. Miniaturen zijn de Gastelaar niet vreemd. Zijn woonkamer staat ermee bezaaid, voornamelijk brandweerwagens. Een hoop maakt hij zelf. ,,Ik ben altijd iets aan het bouwen", zegt hij lachend.

Naast zijn liefde voor stoomgemalen in het algemeen, is de Keenesluis voor hem extra bijzonder. ,,Ik ben zelf in Standdaarbuiten geboren. Ik weet nog dat hij na de Watersnoodramp in 1953 draaide om de polders leeg te malen."

Werkplaats

De mini-Keenesluis staat in de schuur van Van Poeijer. Dat is tevens zijn werkplaats. ,,Ik heb een kleine machinefabriek in de schuur", zegt hij lachend. ,,Het gemaal moest ik hier wel zetten, want hij is groot en zwaar."

Van de bakstenen muurtjes tot het grote rad; hij maakte het allemaal zelf. ,,Veel heb ik gegoten. Er is natuurlijk niks voor te koop. Ik moest alleen hier en daar wat materiaal opscharrelen. Over de muur zat ik nog te tobben, die kun je vinden voor poppenhuizen. Maar dat is allemaal heel licht en dun, dit moest stevig zijn. Dus heb ik voor de muren linoleum gehaald dat ik zelf gefreesd en beschilderd heb."

Er moet het een en ander aangesloten worden, maar dan heb je ook wat: het gemaal werkt volledig en tuft wat af. Zelfs de druk kan opgevoerd worden door aan een wieltje te draaien wanneer de boel stil dreigt te vallen.

Binnenkort kan iedereen genieten van het miniatuurgemaal, want hij wordt verhuisd naar het museum van de heemkundekring in Standdaarbuiten.

Of hij zijn enorme werkstuk gaat missen? ,,Nee, hoor. Hij neemt een hoop plek in en ik heb ruimte nodig voor nieuwe projecten. Bovendien werk ik normaal met miniaturen van 1 op 8, dat is wat makkelijker", verklaart Van Poeijer.

,,En bij de heemkundekring zijn ze er heel blij mee. Zo kan iedereen hem zien. Ik had er nog aan gedacht om hem aan Ineke van de Weijgaert te geven, omdat zij naast de sluis woont, maar dan staat hij bij een particulier thuis en kan niet iedereen hem zien."