De kamer van Mees (16) puilt uit van de oorlogsspullen: interesse onder jongeren groeit

Na veel artillerievuur en obstakels op de weg, wisten de Amerikaanse Timberwolves op 30 oktober 1944 de bezetter uit Rucphen te verdrijven en was de bevrijding een feit. Sinds Ad van Uffelen uit Rucphen zich is gaan verdiepen in de crash van Canadese bommenwerper, wakkert de belangstelling voor de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945 weer aan.

Centraal staat komende zondag gemeenschapshuis Agora waar op initiatief van de Rucphense Actieve Senioren (RAS) een aantal activiteiten op touw gezet zijn. In de grote zaal van Agora geeft Ad van Uffelen twee lezingen. De eerste om 14.00 uur gaat over de oorlog en bevrijding van Rucphen, de tweede over de crash van de Halifax in de buurt van de Posthoorn.

Verzamelaars

De stichting Rucphen Toen en Nu zal zich aan de aanwezigen voorstellen. Achter in de theaterzaal van Agora exposeren drie tieners uit Rucphen en omgeving, te weten Mees Blom, Geert van der List en Dylan de Groot hun verzameling attributen over en uit de Tweede Wereldoorlog.

De 16-jarige Mees Blom uit Klein-Zundert is behalve verzamelaar ook betrokken bij een re-enactmentgroep, die zondag ook bij de herdenking wordt ingezet. Zijn belangstelling voor oorlogsgeschiedenis ontstond vier jaar geleden. ,,Ik ging musea bezoeken en vragen stellen aan mijn grootouders, die de oorlog hebben meegemaakt. Ik spaar alles wat op mijn pad komt, vooral van de Britse legereenheden.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Inmiddels puilt Mees’ kamer uit van de oorlogsspullen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Pronkstuk

Zijn pronkstuk is een jas van een Engelse militair van het 104e verbindingscompagnie voorzien van veel emblemen. Inmiddels puilt Mees’ kamer uit van de oorlogsspullen. Anderhalf jaar geleden sloot hij zich aan bij de re-enactmentgroep ‘200 Days of Fighting’, die zondag ook met een aantal mensen naar Rucphen komt. ,,We spelen geen oorlogshandelingen na, maar willen wel historisch correct en authentiek overkomen. Altijd met respect voor de soldaten van toen.”

De groepsnaam slaat op de 200 dagen dat de Britse en Amerikaanse troepen vanaf Wuustwezel optrokken tot aan de grote rivieren in ons land, waarmee het zuiden was bevrijd. Mees Blom is zondag op twee fronten actief.

,,Bij de tentoonstelling in Agora laat ik mijn spullen bij de andere exposanten in vertrouwen, buiten gaan we samen met de militaire voertuigen van de ‘Vrienden van de Timberwolves’ een mooi tafereel opbouwen wat heel dichtbij de werkelijkheid komt. Zeer de moeite waard.’’

Het herdenkingsprogramma begint zondag om 13.00 uur. Toegang is overal gratis.