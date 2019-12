De Josephbuurt in Roosendaal gaat in de steigers

Kapster Miluska Braat uit Roosendaal leert Cambodjaan­se jongeren knippen: ‘Haar groeit altijd’

10:00 ROOSENDAAL - Ga er maar aan staan: in een paar dagen tijd een handvol kansarme jongeren in Cambodja de beginselen van het kappersvak bijbrengen. Toch is dat precies wat kapster Miluska Braat (45) uit Roosendaal in februari gaat doen. Het doel? Zorgen dat die jongeren door het kappersvak een betere toekomst op kunnen bouwen: ,,Het kappersvak kan daar zeker bij helpen, want haar zal altijd blijven groeien.’’