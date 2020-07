De Japanse duizendknoop rukt op, maar de overlast is nog ‘beheersbaar’

Vooralsnog valt de overlast van die plant in de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Rucphen echter mee: ,,Maar we komen hier ook niet meer zomaar van af.’’

De Japanse duizendknoop zorgt overal in West-Europa voor steeds meer overlast. De groeikracht van de plant - via toerisme, transport en handel in Nederland terecht gekomen - kan serieuze schade aanrichten aan verhardingen, riolering en zelfs funderingen. Bestrijden is lastig, de plant woekert er op los en heeft geen ‘natuurlijke vijanden’.

Roosendaal: ‘Onder controle’

Die gemeente heeft alle plekken waar de plant de kop opsteekt inmiddels in kaart gebracht en behandelt die regelmatig met kokend water. Hoeveel plekken er in totaal zijn, kan Thielen niet zeggen.

Halderberge gebruik elektriciteit

In de gemeente Halderberge weten ze dat wel: zo’n twintig plekken. Daar gaat de gemeente de plant met elektriciteit te lijf, een methode die steeds meer aan populariteit lijkt te winnen. Daarbij wordt er zo’n 3.000 tot 5.000 volt door het ding gejaagd, waardoor de plant afsterft.

,,Dat doen we in drie perioden: april en mei, juni en juli en september en oktober. Met die aanpak hebben we goede resultaten’’, laat een woordvoerster van de gemeente Halderberge weten. ,,Incidenteel wordt er nog geknipt.’’

Rucphen: met de hand uitgraven

In de gemeente Rucphen wordt de duizendknoop alleen maar handmatig te lijf gegaan, zegt woordvoerster Lisette Timmerman. Dat gebeurt door de vrijwilligers van de NatuurWerkgroep Gemeente Rucphen.

Timmerman: ,,We hebben nu tien locaties in beeld. De NatuurWerkgroep graaft de planten met de hand uit. Erg arbeidsintensief, dat klopt, maar wel erg milieuvriendelijk. We hopen het op deze manier in de hand te houden. Lukt dat niet meer, dan kijken we naar andere bestrijdingsmethoden.’’

Die kans lijkt wel steeds groter te worden, zegt Timmerman, want in Rucphen is wel een lichte opmars van die plant te zien. In Roosendaal is de overlast van de Japanse duizendknoop volgens de woordvoerder nog vergelijkbaar met andere jaren.

