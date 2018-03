De Huiskamer definitief vertrokken uit Parrotia in Roosendaal

AlleeWonen, eigenaar van Parrotia, had Biskop en Huijzers laten weten dat de coffeecorner donderdag om 15.00 uur leeg moest zijn. De woningcorporatie is niet tevreden over de manier waarop het Huiskamerconcept is ingevuld en over het nakomen van verplichtingen. Meer uitleg wil AlleeWonen niet geven. Het huurcontract is na anderhalf jaar niet verlengd.

Vertrek

Ad Huijzers is donderdagmiddag vrij rustig over het vertrek. ,,De meeste spullen hebben we al weggehaald. De laatste zaken leg ik zo in de wagen en daarna ga ik de sleutels overdragen."

Huijzers vind het jammer dat er een einde komt aan het project dat hij toch heel succesvol noemt. ,,Ik vind dat we toch iets moois hebben weggezet . De vele reacties die van alle kanten binnenkwamen, maken toch duidelijk dat we goed bezig waren."

Ruim zeshonderd ondertekeningen, 500 online bij de petitie en meer dan honderd echte handtekeningen waren er om De Huiskamer in Roosendaal te behouden.

Nieuwe plek

Huijzers vertelt dat hij hard op zoek is naar een andere plek voor zijn horeca in Roosendaal. ,,We zijn zelfs vanmiddag nog bezig geweest met het bekijken van een nieuwe plek. Daar willen we net zo'n samenwerking als met De Huiskamer opzetten."

Waar in Roosendaal zijn nieuwe locatie gaat komen, wil Huijzers nog niet vertellen. ,,Vijf plekken hebben we op het oog, dus ik denk dat ik snel met goed nieuws kom."