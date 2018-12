De ‘houtje-touwtje' Queen-gitaar van Jeroen Lips

Jeroen Lips (46) uit Oudenbosch is al jaren idolaat van het gitaargeluid van Queen. ,,Het is uniek. Je hoort meteen dat het Brian May is, zelfs als hij op een akoestische gitaar speelt. Zijn aanslag van de snaren is anders. Hij heeft een bepaalde gevoeligheid als hij over de snaren veegt. Hij speelt eigenlijk heel licht, maar stuurt zijn geluid via een aan zijn riem hangende treble booster naar een open gedraaide Vox AC30-versterker. Zo kan zijn zachte spel toch voor een muur van geluid zorgen. Wist je dat hij nooit een kunststof plectrum gebruikt om zijn snaren aan te slaan? Hij speelt met een muntstukje (sixpence) met ribbeltjes, dat lekker over die snaren schuurt. Ook dat zorgt voor een wereld van verschil qua klank."