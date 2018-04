De 'hete nacht van Sint Willebrord' in 1968 was een aanval op het gezag

Stampers­gat­se camping in voorjaar voor arbeidsmi­gran­ten, in zomer voor toeristen

14:00 STAMPERGAT - Op camping Onder De Dijk in Stampersgat zijn toeristen vanaf half juni weer welkom. De nieuwe eigenaar Alfons Diepstraten heeft de kampeerplaatsen alleen in de oogstmaanden april en mei voor arbeidsmigranten nodig. ,,Dan ligt bij ons de piek in seizoensarbeid. In de maanden erna is de huisvesting geen halszaak.''