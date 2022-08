De Hel van de Pin in Wouwse Plantage is ook voor waaghalzen: ‘Remmen is angst’

Dit verborgen pareltje is weer even open voor publiek

WOUWSE PLANTAGE - Het Plantage Centrum is een verborgen pareltje in de bossen tussen Wouwse Plantage en Huijbergen. Slechts een paar keer per jaar is het monumentale landgoed open voor publiek. Deze zomer geeft heemkundekring De Vierschaer er rondleidingen.

2 augustus