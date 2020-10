De Heimolen in Rucphen nog op zoek naar uitbater nieuw horecagedeelte

Via horecamakelaar Hormax zijn ze op zoek naar een uitbater. Ondertussen zijn Jaspers en Jansen al in gesprek met drie kandidaten. Wat is de planning? Japsers: ,,We hebben alle pijlen gericht op 2021 en we willen de ondernemer in staat stellen nog een deel van het seizoen 2021 mee te nemen.”



Ton Jaspers en Peter Jansen werden in juni 2018 eigenaar van de Heimolen tussen Rucphen en Roosendaal. Ze namen het monumentale bouwwerk over van de gemeente Rucphen. Al snel ontvouwden zij plannen om op de plaats waar tot 2008 een schuur stond een horecagedeelte in stijl te bouwen.



De twee willen een deel van de houten bouw zelf neerzetten. ,,We hebben de kennis in huis om de houtconstructie zelf uit te voeren. De bouw zal vijf, zes maanden duren.”