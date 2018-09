De hechte vriendschap van de Trouwe Treesjes duurt al zeventig jaar

Paranoïde junk uit Oudenbosch krijgt kans van rechtbank na poging zelfdoding door ontplof­fing

6:56 BREDA/OUDENBOSCH - De 29-jarige A.M. uit Oudenbosch krijgt toch geen tbs met dwangverpleging, zoals tegen hem werd geëist. De zwaar verslaafde M. draaide op 1 maart in een depressie bui de gaspitten in huis open en ging naar bed om in zijn slaap te sterven: een poging tot het veroorzaken van een ontploffing.