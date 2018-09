De Groenfabriek moet in november in Roosendaal landen

Vorige week is de fundering voor het object gestort, de constructie zelf die op die plek moet komen te staan is inmiddels ook in de maak. Hoevenaar: ,,Een exacte datum waarop De Groenfabriek moet worden geplaatst kan ik nu nog niet geven, maar we hopen op november.''

De verschillende onderdelen zijn op dit moment in de maak. Het is de bedoeling dat het kunstwerk uiteindelijk op het terrein zelf in elkaar wordt gezet. Hoevenaar: ,,Het komt als een soort bouwpakket aar het centrum.''

Stadstuin

De Groenfabriek bestaat uit een stadstuin met een kunstwerk op het stuk braakliggend terrein achter de Sint Jan. Het kunstwerk is een klein gebouw dat qua vorm moet herinneren aan de bottelarij die vroeger op die plek heeft gestaan. In het bouwwerk is ruimte voor exposities, zo moet De Groenfabriek fungeren als een verlengstuk van het Tongerlohuys. Hoevenaar: ,,We denken er aan om de tentoonstelling van Schatjes in het Tongerlohuys daar een vervolg te geven.''