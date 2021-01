De Groene Vaart: van oud-sportpark tot een geliefde woonbuurt aan de rand van Oudenbosch

,,Het is efficiënter om de aanvullende opdracht door hetzelfde bureau te laten uitvoeren‘’, aldus wethouder Hans Wierikx, daarmee afwijkend van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. ,,Wissing heeft alle kennis over dit grondgebied al in huis en hoeft dus niet bij nul te beginnen. Zo houden we de vaart erin.‘’

Kantine

Na de verhuizing van voetbalvereniging Victoria ‘03 is het voormalige sportpark niet meer in gebruik geweest. Alleen de kantine fungeerde als thuishonk van eerst de KBO en daarna het reïntegratieproject Werk Voorop. Uitgelekte plannen voor een groot asielzoekerscentrum zetten kwaad bloed in de directe omgeving. Daarna werd het stil op Pagnevaart met enkel nog activiteiten op het gebied van kindervakantiewerk.

In het stedenbouwkundig plan omschrijft Wissing de transformatie van sportpark tot een ‘aantrekkelijke en geliefde woonbuurt aan de rand van Oudenbosch, waarin de vroegere houtwallen van de boomkwekerij en het landschappelijke karakter herkenbaar zijn'. Er moet dynamiek ontstaan, maar ook rust in de overgang naar het buitengebied.

Groen ven

Het woongebied van in totaal 6,7 hectare moet goed aansluiten op de omliggende buurten Albano lob C, Pagnevaart en het buitengebied. In de randvoorwaarden voor potentiële zelfbouwers en projectontwikkelaars staan bekende impulsen als voldoende groen (met een ven als waterberging), speelvoorzieningen en parkeerruimte en een efficiënt stratenpatroon.

Wissing heeft in het plan rekening gehouden met de ambities uit het collegewerkprogramma met name klimaatbewust ontwikkelen van de woningen en openbare ruimte. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld in overleg met omwonenden en andere belangstellenden. Samenstichting Pagnifique keerde zich tegen de omvang van de plannen. Zij vindt 135 huizen veel te veel.