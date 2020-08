De grens tussen Nispen en Essen schuift een stukje op: 180 centimeter naar België

Willebrord­se sport­school voor tweede keer lang op slot: eerst corona, nu waterover­last

19 augustus SINT WILLEBRORD - ,,Ik hoop dat ik het vakantiegeld van het personeel nog kan betalen, daarna houdt het wel zo ongeveer op.’’ Drie maanden geleden sprak Arjen Lokers deze woorden in een verhaal over de problemen waar sportscholen in coronatijd mee kampen.