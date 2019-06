De foxtrot dansen bij de molen in Hoeven

Nieuwbouw­wijk Bernardus­hof in Oud Gastel weer stap dichterbij

9 juni OUD GASTEL - De ene woonwijk met 150 huizen is nog niet voltooid, of de volgende nieuwbouwplannen staan ialweer in de steigers. Oud Gastel is aan een fikse inhaalslag bezig waar het gaat om volkshuisvesting.