De Foodstoet: culinaire pret in Roosendaal

Groot feest

Naast het grote assortiment aan eten en drinken dat er op De Foodstoet te koop is, is er ook een silent disco, entertainment voor kinderen en worden er colleges gegeven. ,,En er is volop muziek", zegt Rikken. ,,Overdag ligt de focus op het eten, 's avonds wordt er een groot feest van gemaakt." Zo zijn er onder meer optredens van Band with Benefits, Woodworks, The Billy's, Get Brassed, Lekke Band en Angelo & Friends.