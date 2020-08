De fietspaden van Roosendaal liggen er goed bij, maar er is ruimte voor verbetering

Mede-initiatiefnemer Michael Yap van de PvdA was niet ontevreden over de staat van de paden. ,,De fietspaden lagen er over het algemeen goed bij. Er was wel wat ruimte voor verbetering op bepaalde stukken. Waar je te maken had met worteldruk, bijvoorbeeld.” De fietspaden die nog betegeld zijn met stoeptegels, vindt hij niet meer van deze tijd. ,,Ik geloof wel dat de gemeente die langzaam aan het vervangen is de komende jaren.”