De fietspaden in het Roosendaalse buitengebied worden niet verlicht: ‘Er is geen urgentie’

Dit gaat er gebeuren met het WVS-ge­bouw in Roosendaal

10 juli ROOSENDAAL - Jelle Bacx trappelt van ongeduld om zijn nieuwe woonruimte in de Stationsstraat te betrekken. Hij gaat wonen in een van de appartementen in Plein 40, op het voormalige WVS-terrein. Met de oplevering dinsdag, in aanwezigheid van nieuwe bewoners en omwonenden, is aan een langdurig traject een einde gekomen.