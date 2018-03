De enige retail die in Roosendaal echt loopt is de handel in softdrugs. Die handel is pas echt goed gaan lopen – via thuis- en straat­dea­ler­tjes – toen het gemeentebestuur in al zijn wijsheid besloot àlle coffeeshops te sluiten

Enfin, onze Hans komt nog weleens in zijn geboortestad en daalde een tijdje geleden af in De Biggelaar voor een bezoek aan De Prijsstunter, de laatste zaak die recent de deuren sloot in het winkelcentrum. Dat leverde weer een fraaie tirade en de nodige pecunia op, hij wil er nog niet dood gevonden worden. Maar of hij in Roosendaal nog vrienden over heeft... In het blad RetailTrends meldt Verstraaten: