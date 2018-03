De eerste felicitaties op de dag van democratie zijn voor jarige Jobke

Want 21 maart is niet alleen de eerste lentedag en, met de verkiezingen, de dag van de democratie. Het is ook de verjaardag van de burgemeester van Halderberge. 54 wordt ze. ,,Het familiefeestje houden we te goed. Vandaag ga ik de stembureaus af en later op de avond komen we bijeen in het gemeentehuis om de uitslagen bekend te maken.''