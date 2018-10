De eerste echte maestro van Roosendaal is Jean-Paul Evertse

Pompfeest zorgt voor actie op de Wouwse Markt

17:08 WOUW - Het dorp Wouw vierde zondag feest omdat het 250 jaar geleden was dat de hardstenen pompen op de Markt werden geplaatst. Vooral voor de kinderen was het feest, al waren sommige kleintjes wel teleurgesteld dat de brandweer de waterspelen achterwege liet omdat het te koud was.