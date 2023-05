De eerste communie leeft vooral nog in de dorpen: ‘Je kind is je trots, daar doe je alles voor’

Tijdelijk ggz-cliën­ten in Pastorie Nispen, buurt voelt zich ‘een beetje overvallen’

ROOSENDAAL - De Pastorie in Nispen heeft voor drie maanden nieuwe bewoners. Het gaat om twaalf tot veertien ggz-cliënten, die worden gehuisvest in de zorgappartementen die sinds kort leegstonden. Niet de hele buurt is er blij mee: ,,Geef gewoon openheid over wat je van plan bent.”