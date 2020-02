De eerste 30 minuten gratis parkeren in Roosendaal? Ondernemers pleiten voor een blauwe zone

Roosendaalse ondernemersverenigingen pleiten voor het invoeren van een blauwe zone in een deel van het centrum. Daarbij zouden bezoekers de eerste dertig minuten gratis kunnen parkeren in de aanloopstraten. Het gaat dan om de Kade, de Molenstraat, de Brugstraat en de straten van de centrumring.

De ondernemers willen hierover op korte termijn een gesprek met het Roosendaalse stadsbestuur. ,,We willen het hier gewoon eens met elkaar over hebben. Luisteren wat er mogelijk is.’’

‘Onze stad aantrekkelijker maken’

Dat zegt Rolf Timmers, eigenaar van de zorgwinkel Timmers Medicare en lid van ondernemersvereniging Kaaike Boven. Die club heeft samen met de verenigingen uit de Molenstraat en de omgeving van de Bloemenmarkt hiertoe het initiatief genomen. Timmers snapt zelf ook wel: ,,Parkeren in de stad helemaal gratis maken kan niet. Maar de eerste twintig minuten of het eerste half uur vrijgeven, kan helpen om onze stad aantrekkelijker te maken voor bezoekers.’’

Boodschap halen en weer weg

En de Roospas dan?

‘Praten kan altijd’

De Roosendaalse winkeliers willen hierover graag met het gemeentebestuur praten. ,,Het zou geweldig zijn als we dit voor de zomer voor elkaar zouden kunnen krijgen, maar we hebben ook nog geen idee van wat het kost. Laten we eerst de discussie maar eens op gang brengen.’’

Praten kan altijd, reageert verantwoordelijk wethouder Cees Lok: ,,We weten van een aantal ondernemers dat ze voorstander zijn van kort parkeren. Dit jaar kijken we sowieso naar het parkeren in onze stad. En bespreken we meteen dit idee. Belangrijk is dat het haalbaar is en geen nadelige gevolgen heeft voor de directe omgeving.”