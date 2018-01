De Draai verder op ingeslagen weg: 'Positieve reacties uit de wielerwereld gekregen'

ROOSENDAAL - De omslag die De Draai afgelopen jaar maakte was groot. En toch is deze goed bevallen bij zowel het organiserende comité', als de bezoekers en de partners van het wielerevenement. Want De Draai werd goed bezocht. Beter het jaar daarvoor en zelfs zo goed dat er financieel weer wat 'vet op de botten' zit bij het comité. Komende editie op 6 augustus zien de bezoekers dat het comité op de ingeslagen weg verdergaat, deze wordt zelfs wat uitgebreid.

De kernwoorden zijn sinds 2017 snelheid, sfeer en sensatie. Voorzitter Sander van Peer: ,,We merken dat het publiek daar voor komt.'' De fixed gear wedstrijd waar de renners rijden op fietsen met een vast verzet en zonder remmen wordt uitgebreid met een aparte wedstrijd voor vrouwen. Vorig jaar reden zij tussen de mannen. ,,Dat is een scene, we willen daar meer beleving omheen bouwen met een 'fixed gear village'. ''

Van Peer zoekt de groei van het evenement in die sfeer van urban sports. ,,Daarom werken we aan een ruimte voor BMX Freestyle voor de jeugd. Dat wordt een Olympische sport. Niet op maar naast het parcours zoeken we daarvoor een terrein. Dat is gaaf om te zien. Stunts en spektaken zijn ook entertainment.''

Entertainment

Het traditionele entertainment moet opnieuw komen van een artiestenprogramma zoals van vorig jaar. Het net zo grote budget was toen goed voor de komst van André Hazes junior, René Schuurmans, Henk Dissel en Stoot. ,,We denken ook aan virtueel fietsen, dat is erg populair. Dan rij je op een Tacx met een groot scherm voor je, het zou mooi zijn als er het voor elkaar krijgen dat mensen virtueel tegen profrenners kunnen racen.''

Welke profrenners in levende lijve naar Roosendaal komen, blijft afwachten omdat de wedstrijd geen criterium meer is maar een échte profkoers met vorig jaar de veldrijder Tim Merlier als winnaar. ,,Acht ploegen hebben zich reeds ingeschreven, nog niet uit de Protour, die volgen later.'' Het vroege tijdstip van de vrouwenkoers blijft staan, wellicht wordt daar de fixed gear wedstrijd van de vrouwen aan gekoppeld, zodat er een 'blok' in het programma komt van onderdelen voor vrouwen.

Nieuwe model

,,Zo blijft het een beetje zoeken in het nieuwe model, waar we overigens positieve reacties op hebben gekregen uit de wielerwereld. Er wordt weer over De Draai gesproken en andere organisatoren van wielercriteriums benaderen ons omdat zij ook spelen met de gedachte om het zo aan te pakken. Dat voelt goed, als een bevestiging.''

Beleving is het grote woord van het nieuwe comité. Daarom wordt gehoopt op meer ploegleiderswagens en teambussen aan de kant. Zowel op maandag al op zondag, waar de succesvolle toertochten blijven en de fandag wordt uitgebouwd.