De Draai optimaal toegankelijk voor rolstoelers

Even schuurde het tussen de twee organisaties, maar na een gezamenlijk overleg staan de neuzen weer in dezelfde richting. Resultaat: de mensen van RoGeP bekijken op 27 juli of het parkoers zo optimaal mogelijk is ingericht voor mensen met een handicap.

VN-verdrag

De ‘kwestie’ begon twee weken geleden met een artikel in BN DeStem over het jaarverslag van RoGep. Daarin merkte RoGeO-voorzitter Jan Lanooy op dat veel goed gaat in Roosendaal, maar dat sommige evenementen niet optimaal toegankelijk zijn voor gehandicapten, zoals de Draai.

Toegang via trapje

Als voorbeeld noemde het jaarverslag het VIP-deck van de Draai op het Kadeplein, dat alleen via een trapje toegankelijk zou zijn. Lanooy wees op het VN-verdrag voor gehandicapten dat ook in Nederland van kracht is en waar ook Roosendaal zich aan moet houden.

De VIP-ruimte op het Kadeplein had een speciale opgang voor rolstoelers.

De Draai verweerde zich in BN DeStem met de opmerking dat het VIP-deck wel degelijk bruikbaar is voor rolstoelers omdat er aan de kant van het Kadeplein een helling zit. Voor de twee organisaties was een en ander aanleiding om eens met elkaar rond de tafel te gaan.

,,We gaan werken aan een betere afstemming zodat beide organisaties er een tevreden gevoel aan over gaan houden", zegt Carlo Dielemans van het Draai-bestuur. ,,Het was een kwestie van niet weten en niet van niet willen.”

Hoogte loket

Terugkijkend zegt Lanooy dat de Draai al best rekening hield met mensen met een beperking. Zo waren er brede ingangen voor rolstoelers. ,,Maar een aantal zaken was nog niet goed: de hoogte van het loket, de hoogte van de pinautomaat, oversteekplaatsen met trottoirbanden, toiletvoorzieningen, de koek-en-zopietenten.”

De afspraak is nu dat de RoGeP met de Draai meedenkt over gehandicaptenvoorzieningen. En dat die duidelijk worden gemaakt aan de doelgroep. Huib de Ruijter (RoGeP): ,,Als gehandicapten weten waar ze kunnen parkeren, welke ingang ze kunnen nemen en welke voorzieningen er zijn, dan komen ze makkelijker naar de Draai toe, dan wanneer ze van niets weten.”

Op korte termijn