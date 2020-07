De dekentjes van Eely-Janna bieden troost aan zieke kinderen

Bij de Willebrordse werd vier jaar terug darmkanker geconstateerd. ,,Al mijn creativiteit vloeide weg tijdens het zware chemotraject. Bij het zien van de troostdekentjes moest ik denken aan mijn moeder, die vroeger quilts maakte voor premature baby's of doodgeboren kinderen. Het stimuleerde me terug actief te worden.‘’

Haken kan de geboren Amsterdamse niet, maar het breien kreeg ze vlot onder de knie. ,,Het is wel vrij arbeidsintensief, voor een beetje deken ben ik al gauw vijf maanden zoet. In het hele land zijn bijna 900 vrouwen tegelijk bezig met het maken ervan, maar we kunnen nog genoeg haak- of breidames gebruiken.‘’

Hartjes

Behalve dekentjes voor kinderen die extra troost of zorg nodig hebben, worden voor ook troostknuffels en zorgenvriendjes gemaakt. In coronatijd gingen bovendien honderden gehaakte hartjes naar zorgmedewerkers in de ziekenhuizen. ,,Je kunt zeggen, wat is nou een hartje? Maar het werd enorm gewaardeerd.‘’

Voordat ze ziek werkt, was Eely-Janna werkzaam voor Protestantse Kerk Nederland (PKN) als gemeenteadviseur. ,,Dankbaar werk, maar toen ik er bij het bevolkingsonderzoek werd uitgepikt en tot twee keer toe aan een tumor moest worden geopereerd was verder werken geen optie meer.‘’

Haakmiddag

De gebrekkige nazorg maakte haar aanvankelijk boos. Met het breien van troostdekentjes ging de knop om. ,,Behalve dat ik weer iets voor anderen kan betekenen is het ook een fijne community. We hebben zelf een grote tuin, dus kon zelfs in coronatijd een haakmiddag gehouden worden. Daar worden gehaakte spullen ingeleverd en haken we vrolijk door. Garen, breimateriaal en het versturen van de zorgpakketten doen we allemaal op eigen kosten. We bedienen ziekenhuizen, Ronald McDonaldhuizen, Villa Pardoes, speelgoedbanken en kinderopvangcentra.‘’

Om de kosten toch enigszins te drukken zoekt Eely-Janna sponsoren. Op de Facebook-pagina van Het Troostdekentje of de website www.troostdekentje.nl staat meer informatie hierover.

Zelf een pakket aanvragen kan via hettroostdekentjefrgr@gmail.com