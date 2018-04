De charme van boulen in Tivoli's achtertuin in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Wat ooit begon als een familiespelletje petanque in de achtertuin van Tivoli is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardig jeu de boulestoernooi.

Tim Rops en Frank van Gurp zijn niet alleen medewerkers van het hotel-restaurant, ze regelen ook het voor- én najaarstoernooi. ,,We maken liever niet te veel reclame, want nu al hebben we het maximum van 26 koppels en nog eens tien op de wachtlijst. Wellicht dat we in de toekomst nog wat tuinpaden tot boulesbaan kunnen omtoveren, maar eigenlijk zitten we aan onze max.'' Tim en Frank wijten het succes aan de formule. ,,We boulen niet op officiële banen. Op grind, de tegels of zand. Elke baan heeft bij ons een andere ondergrond. Dat vinden spelers aantrekkelijk.''

Het terras zit vol, de opgeknapte Mariagrot wordt bewonderd, op het Jezuïetenplein wordt alvast de tent voor Koningsnacht opgebouwd. Bedrijvigheid alom rondom het voormalige kloostercomplex.

Het organiserende duo is niet verbonden aan een jeu de boulesvereniging. Aan het toernooi doen wel spelers van boulesclubs als DOB uit Oudenbosch en Bommequet uit Roosendaal mee. ,,Maar gezelligheid voert de boventoon'' zeggen Tim en Frank, die zelf ook nog meespelen. Mooi is ook de deelname van de bewoners uit het Thomashuis, de buren van Tivoli. Karen weet vanuit haar rolstoel de glimmende ballen dichtbij de but te gooien. Ook Mehmet doet dapper mee. Beheerder heeft hen gekoppeld aan Bas en Truus, ook wel de opa en oma van het Thomashuis genoemd. ,,Zo doen we lekker mee aan steeds meer Oudenbossche activiteiten. En in september gaan de deuren van Thomashuis open tijdens het open monumentenweekend. Dan is iedereen welkom.''