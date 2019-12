De carnavalsoptocht van Mastepinnelaand krijgt er een publieksprijs bij

Sterrenres­tau­rants in Nederlan­der koesteren de kaaspassie van Het Kaasate­lier

9 december OUD GASTEL - Vertroetelen tot ze onbedaarlijk lekker zijn, dat is de kracht van een goede affineur. Kazen, daar hebben we het over. Grutte grize bijvoorbeeld of Skeapsrond. Joost van Nijnatten (34) kan er uren over vertellen. Samen met zijn partner Lotte Franken is hij op het Gastelse bedrijventerrein Korenweide het Kaasatelier begonnen.