De Business Boxxen komen er aan: ‘Perfect, ik kan er op de fiets naartoe’

RL en VVD: ‘Jongeren hebben vooral behoefte aan ruimte’

14:00 ROOSENDAAL - Jongeren hebben in de nieuwe anderhalvemetersamenleving vooral behoefte aan plekken waar ze samen kunnen komen en activiteiten kunnen organiseren. Denk daarbij aan een eigen ruimte in bijvoorbeeld buurthuizen of speciale ‘jongerenuurtjes’ in bijvoorbeeld het zwembad.