De bushalte was er al, nu is het wachten op de bus ook een stuk aangenamer

STAMPERSGAT - Wie de voorbije jaren in de avonduren of weekeindes nog de bus wilde pakken, kwam in Stampersgat van een koude kermis thuis. Bij verdere inkrimping van de lijndiensten werd in 2017 ook buslijn 111 door het dijkdorp geschrapt. Gezamenlijke inspanning van de Samenstichting Stampersgat en gemeente Halderberge heeft in elk geval weer voor openbaar vervoer gezorgd op de kop van het dorp. Sinds gisteren heeft de halte ook een bushokje.

Het is de doodsteek van veel kleine kernen. Als ook de bus al niet meer de moeite neemt het dorp aan te doen, wordt het met de leefbaarheid niet veel beter. De Samenstichting heeft maar één doel: het huidige voorzieningenniveau op peil houden en zo mogelijk versterken. Binnen de stichting heeft ieder zo zijn taken. Ivo den Ouden ontfermde zich de laatste jaren over het openbaar vervoer. ,,Onmisbaar in ons dorp waar jongeren zijn aangezen op middelbare scholen verderop, maar ook ouderen afhankelijk kunnen zijn van de bus.‘’

Polderdorpen

Voor Arriva was de lijndienst met een stop in Stampersgat in de weekeinden niet meer rendabel. Gemiddeld zouden op een zaterdag nog zeven mensen bij de dorpshaltes opstappen. Met de nieuwe busregeling stuurde het vervoersbedrijf tussen vrijdag en maandag niet langer een chauffeur door de dorpskern. Ook 's avonds reed de bus met een boog om het 1200 zielen tellend dorp heen. ,,Dat ging ons te ver‘’, aldus Ivo den Ouden, die aan de bel trok bij Arriva en gemeente. Hij redeneert precies omgekeerd. ,,Juist in polderdorpen zou je de busverbindingen in stand moeten houden en niet kijken naar rentibaliteit. Bereikbaarheid staat voor ons gelijk aan leefbaarheid.”

Strategie