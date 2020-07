De ‘burgemeester van Wouw’ lag al langer aan de ketting binnen de Roosendaalse Lijst

Dat begint al na de verkiezingen in 2018, bij de coalitie-onderhandelingen. De RL verliest weliswaar iets, maar is met acht zetels nog steeds de grootste.



Het is een publiek geheim dat De Regt droomt van het wethouderschap en dat is logisch. Naast stemmenkanon Toine Theunis is De Regt met dik 700 (Wouwse) stemmen - het levert hem de geuzennaam ‘de burgemeester van Wouw’ op - tenslotte deels verantwoordelijk voor dat succes.