De burgemeester is weer de baas van Halderberge

Rubia gaat in vlammen op tijdens heksver­bran­ding Stampers­gat

5 maart STAMPERSGAT - Volgens traditie is er dinsdagavond in Meekrapdurp (Stampersgat) met de heksverbranding een eind gekomen aan het carnavalsfeest. 66 jaar ging letterlijk om 20.11 uur in vlammen op als heks Rubia na het vuurwerk in brand gaat. Rubia heeft al die dagen trots in de Weel gestaan.