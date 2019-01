De brede scholen in Halderberge zijn af, nu het concept nog

Koerz moet bij Groenhuy­sen ook de bloemist en taxichaf­feur de zorg in trekken

9:33 ROOSENDAAL - Zorginstelling Groenhuysen introduceert een zij-instroomopleiding voor mensen die alsnog in de zorg willen werken. Dat gebeurt onder de naam Kies Omscholing en Ervaring Richting Zorg, kortweg Koerz. Via Koerz kunnen worden mensen via een traject van werken en leren in maximaal twee jaar tijd opgeleid tot verzorgende niveau drie (mbo-niveau). Op die manier hoopt Groenhuysen het personeelstekort verder terug te dringen.